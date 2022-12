Un alt autor al alertelor false cu bombă și-a aflat pedeapsa. Hotărârea, pronunțată de magistrații Judecătoriei Bălți

12:20

O femeie în vârstă a fost dată jos cu forța dintr-un autobuz în Rusia, după ce a criticat războiul din Ucraina și dotarea precară a armatei ruse, după cum se observă dintr-o înregistrare video postată pe rețelele sociale, scrie Digi24. Clipul video, filmat de un alt pasager, prezintă o discuție în contradictoriu între o femeie și altă persoană care nu apare în cadru. In Russia, an elderly woman was kicked out (literally) from the bus for criticising the war Russia wages against Ukraine. pic.twit...