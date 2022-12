VIDEO Năstase se vede „vulture” în Consiliul Municipal Chișinău. „Când vorbesc, muștele ar trebui să tacă”

08:50

Anul 2022 a fost un an greu, marcat de războiul neprovocat și nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei și de multiplele crize generate de acesta, dar în același timp a fost un an bun în domeniul politicii externe – Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Declarații în acest sens […] Articolul Teodor Cîrnaț: La capitolul justiție, 2022 a fost un an de regres. Prețurile au crescut galopant. Din cauza războiului? apare prima dată în Realitatea.md.