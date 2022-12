29 decembrie este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare

12:20

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023 a fost votată în lectură finală de Parlament. Documentul prevede o creștere cu circa 268 de milioane de lei, de altfel cea mai mare, pentru subprogramul „Servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale". Suma totală planificată pentru acestea va depăși...