FLASH// Chișinăul cedează întregul volum de gaze procurat de la ruși Transnistriei și în luna ianuarie – Ce vom obține în schimb

14:50

Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti își sărbătorește astăzi ziua de naștere și împlinește 74 de ani. Economistul Veaceslav Ioniță a avut un mesaj cât se poate de laconic, dar plin de sens. „Un Om pentru care am un respect deosebit. Cu timpul vom înțelege cât de mult a însemnat calmul și echilibrul domniei ... Fostul președinte Nicolae Timofti își sărbătorește astăzi ziua de naștere: „Cu timpul vom înțelege cât de mult a însemnat calmul și echilibrul domniei sale” The post Fostul președinte Nicolae Timofti își sărbătorește astăzi ziua de naștere: „Cu timpul vom înțelege cât de mult a însemnat calmul și echilibrul domniei sale” appeared first on Politik.