Bărbat reținut de CNA după ce a promis să influențeze persoane din poliție

22:20

Copiii de la grădinița „Andrieș” din Șendreni, Nisporeni, s-au ales cu daruri de la Moș Nicolae. Mai exact, darurile au fost oferite de elevii unei școli din România. Darurile au fost oferite copiilor în data de 19 decembrie. Totul s-a desfășurat sub forma unei activități educaționale asociată cu sărbătoarea Sfântului... The post Daruri de la Moș Nicolae pentru copiii de la grădinița „Andrieș” din Șendreni appeared first on Portal de știri.