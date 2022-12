Noul Cod Electoral obligă CEC să fixeze o data fixă pentru alegerile locale generale – Când va avea loc scrutinul

14:30

Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, care are scopul de a fortifica capacitățile Inspectoratului de Stat al Muncii în combaterea muncii nedeclarate. Astfel, Inspectoratul de Stat al Muncii va fi învestit cu competența de a sesiza Serviciul Fiscal de Stat în cazul constatării în ...