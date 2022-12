Ofițer de poliție, reținut pentru trafic de influență: Ar fi pretins și primit 300 de euro pentru a rezolva un dosar

19:00

Serviciile ruse de securitate FSB au anuntat, luni, ca au ucis de Craciun patru ,,sabotori" ucraineni in timp ce incercau sa patrunda in regiunea rusa Briansk, la frontiera cu Ucraina. Serviciile ruse de securitate FSB vor sa evite noi actiuni ale Kievului in Rusia, dupa sabotarea Podului Crimeei in octombrie