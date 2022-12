Amendă usturătoare pentru o tânără ce a bătut doi inspectori de poliție

05:10

Jens Stoltenberg a declarat într-un interviu de sfârşit de an pentru DPA că are încredere că Turcia nu va bloca procesul de aderare în care s-au lansat cele două țări. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se aşteaptă ca Suedia şi Finlanda să adere oficial la Alianţă în noul an, a declarat el într-un interviu […] Articolul Șeful NATO se așteaptă ca Suedia și Finlanda să adere la Alianță în 2023 apare prima dată în SafeNews.