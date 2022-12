Petiție online: Tinerii cer micșorarea ratei dobânzii la programul Prima Casă

19:40

Primarul capitalei, Ion Ceban afirmă că guvernarea PAS, prin intermediul Ministerului Sănătății, insistă să ia în proprietate toate spitalele municipale Chișinău. „Este o tentativă de distrugere a instituțiilor medicale din capitală, unde în ultimii ani s-a investit enorm pentru a crea condiții, am deschis secții și laboratoare noi, am procurat tehnică, am inițiat reparații atât în interior, cât și la faţade, termoizolare”, a scris Ceban într-o postare pe facebook.