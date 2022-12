Zeci de morți în urma furtunii de zăpadă fără precedent, care a lovit SUA și Canada

21:50

Florentino Perez nu doar că nu a uitat de marele său vis - transferul lui Kylian Mbappe, dar Cupa Mondială l-a făcut să se mobilizeze total pentru a-l transfera pe francez în vară. Real Madrid pune la bătaie o sumă cosmică pentru transferul francezului. Anterior, se părea că, din orgoliu, numărul unu de pe Bernabeu a abandonat pista "Mbappe", dar Gazzetta dello Sport vine azi cu o altă variantă. Visul de a-l vedea pe Kylian în blanco e mai actual ca niciodată, iar Mondialul în care Mbappe a devenit golgheter, cu 8 reușite, l-a făcut pe președintele Realului să se mobilizeze exemplar. Astfel, Real Madrid ar pune la bătaie aproape 1 miliar de euro pentru a realiza mutarea, în vară. Concret, Mbappe a semnat prelungirea cu PSG pe doi ani, dar are în contract o clauză potrivit căreia, dacă el își va dori, poate pleca din vara lui 2023 contra sumei de 150 de milioane de euro. Pentru a acoperi salariul lui Mbappe pe următoarele 4 sezoane, Perez a strâns alte 630 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că vârful din Hexagon ar urma să câștige peste 150 de milioane de euro pe an, net, doar din salariu. Kylian Mbappe a împlinit ieri 24 de ani și o statistică interesantă ne arată că vârful lui PSG are cifre mult mai bune decât Messi și Ronaldo, la vârsta lui. Printre echipele interesate de Mbappe se numără Manchester United, Chelsea, Liverpool și Real Madrid.