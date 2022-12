VIDEO Aeroportul Chișinău: Un pasager revenit în țară după 5 ani s-a pomenit cu cătușe pe mâini

20:30

Specialiștii în sănătate publică recomandă reducerea consumului de zahăr în perioada Sărbătorilor de iarnă, în special, prin consumul băuturilor îndulcite și al dulciurilor din cadouri. Recomandarea vine pentru a preveni anumite efecte negative pentru sănătate și în contextul datelor din ultimul Raport STEPS — Prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile în Republica Moldova, 2021, […] The post ANSP recomandă reducerea cantității de zahăr consumată în perioada sărbătorilor de iarnă appeared first on NewsMaker.