LA CHIȘINĂU SE ATESTĂ „O SITUAȚIE EXTREM DE DIFICILĂ ÎN PRIVINŢA BOLILOR RESPIRATORII”
Infotag, 26 decembrie 2022 13:30
LA CHIȘINĂU SE ATESTĂ „O SITUAȚIE EXTREM DE DIFICILĂ ÎN PRIVINŢA BOLILOR RESPIRATORII”
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LA CHIȘINĂU SE ATESTĂ „O SITUAȚIE EXTREM DE DIFICILĂ ÎN PRIVINŢA BOLILOR RESPIRATORII”
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UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ # Infotag
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DOAR 53% DIN POPULAŢIA REGIUNII TRANSNISTRENE ESTE LA O VĂRSTĂ APTĂ DE MUNCĂ
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LA BURSA MOLDOVEI, ACŢIUNILE A DOAR PATRU EMITENŢI SUNT PLASATE ÎN SECŢIUNEA COMERCIALĂ REGLEMENTATĂ # Infotag
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COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A ANUNŢAT NOI MĂSURI VIZÂND ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE A MOLDOVEI # Infotag
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23 decembrie 2022
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BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI A LANSAT VINERI ÎN CIRCULAŢIE ȘASE NOI MONEDE COMEMORATIVE
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17:00
AMBASADA JAPONIEI ESTE MULŢUMITĂ DE REZULTATELE PROIECTELOR DIN RAIOANELE FLOREŞTI ŞI REZINA # Infotag
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FRACȚIUNEA DE OPOZIȚIE BCS BOICOTEAZĂ ŞEDINŢA PARLAMENTULUI ÎN SEMN DE PROTEST ÎMPOTRIVA SUSPENDĂRII EMISIEI A ȘASE POSTURI TV # Infotag
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PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN: MOLDOVA TREBUIE VĂZUTĂ CA MEMBRĂ A FAMILIEI EUROPENE
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FRANȚA I-A OFERIT MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DIN MOLDOVA 12 GENERATOARE MODERNE PENTRU GENERAREA ENERGIEI ELECTRICE # Infotag
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16:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A SALUTAT ADOPTAREA DE CĂTRE ROMÂNIA A BUGETULUI PENTRU CONSTRUIREA UNUI POD NOU PESTE PRUT # Infotag
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GUVERNUL A APROBAT MAI MULTE AMENDAMENTE LA POLITICA FISCALĂ PENTRU ANUL 2023
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MINISTERUL ECONOMIEI VA LUA MĂSURI PENTRU SPORIREA CONCURENȚEI PE PIAȚA EXPORTULUI DE NUCI # Infotag
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20 decembrie 2022
14:30
VICEPRIM-MINISTRUL OLEG SEREBRIAN NU CONSISERĂ POSIBILĂ RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
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ATELIERUL DE CRĂCIUN A DEVENIT O TRADIȚIE FRUMOASĂ PENTRU FINCOMBANK
19 decembrie 2022
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EXPERT: POLITICA BUGETARĂ PENTRU ANUL 2023 ESTE ORIENTATĂ SPRE CREȘTEREA VENITURILOR POPULAȚIEI # Infotag
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SUCURSALA MAIB SOROCA LA O NOUĂ ALTITUDINE: MAI MODERNĂ ȘI MAI COMODĂ
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DAN MANOLESCU: CREȘTEREA COMERȚULUI ILICIT CU PRODUSE DE TUTUN, O PROVOCARE PENTRU ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA UE # Infotag
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16 decembrie 2022
16:30
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII (BEI) A MAJORAT CU 100 MILIOANE EURO VALOAREA UNUI CREDIT PENTRU MOLDOVA # Infotag
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MARJA COMERCIALĂ PENTRU BENZINĂ ȘI MOTORINĂ A CRESCUT DE LA 2,62 LA 2,91 LEI PE LITRU
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ȘEFUL MAEIE LA ZAGREB: MOLDOVA RĂMÂNE ÎNTR-O SITUAȚIE DIFICILĂ ȘI CONTINUĂ SĂ SE BAZEZE PE SPRIJINUL PARTENERILOR EUROPENI # Infotag
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ANNA BJERDE: BANCA MONDIALĂ ESTE VA SPRIJINI ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
15 decembrie 2022
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RUSSIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: MOLDOVAN AUTHORITIES ARE PICKING ON PEOPLE USING RUSSOPHOBIA # Infotag
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16:30
PAS PARTY DEPUTY RADU MARIAN CONSIDERS MOLDOVAN EXTERNAL DEBT OF 39% OF GDP QUITE ACCEPTABLE # Infotag
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PARLIAMENT APPROVES BILLS PERTAINING TO INTERACTION WITH GAGAUZIA’S ADMINISTRATIVE BODIES
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FOR REALIZATION OF JOINT PROJECTS, LOCAL AUTHORITIES WILL BE UNITING IN ASSOCIATIONS – BILLS # Infotag
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AMBASADORULUI RUSIEI I-A FOST ÎNMÂNATĂ O NOTĂ DE PROTEST ÎN LEGĂTURĂ CU „OFENSELE ŞI RETORICA AGRESIVĂ” A REPREZENTANTULUI MINISTERULUI DE EXTERNE RUS LA ADRESA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU # Infotag
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MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DISPUNĂ DE UN SISTEM MODERN DE APĂRARE ANTIAERIANĂ - NICU POPESCU # Infotag
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MINISTERUL RUS DE EXTERNE: AUTORITĂȚILE MOLDOVEI INCITĂ OAMENII, FOLOSIND RUSOFOBIA
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DEPUTATUL RADU MARIAN CONSIDERĂ „REZONABILĂ” DATORIA EXTERNĂ A MOLDOVEI ÎN VALOARE DE 39% DIN PIB # Infotag
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14:30
FAMILIA ANASTASIEI FLOREA VA PETRECE CRĂCIUNUL ÎN LISABONA MULȚUMITĂ FINCOMBANK ȘI MASTERCARD # Infotag
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MAIB A DESFĂȘURAT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)
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STUDIU MASTERCARD: 64% DINTRE LOCUITORII MOLDOVEI SUNT PREGĂTIȚI SĂ TREACĂ ÎN TOTALITATE LA BANKING-UL DIGITAL # Infotag
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STUDIU IPSOS: COMERȚUL ILEGAL CU ȚIGARETE ÎN REPUBLICA MOLDOVA S-A DUBLAT ÎN OCTOMBRIE 2022 # Infotag
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14 decembrie 2022
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UE ÎI VA SPRIJINI PE PARTENERII ESTICI ÎN SFERA SECURITĂŢII
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(VIDEO) ANTREPRENORUL DINU DRAGOMIR ȘI AFACEREA DE FAMILIE DIN SATUL ECHIMĂUȚI
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#INSPIRAŢIDESĂRBĂTORI |DESCHIDE DEPOZITUL PREMIUL DE LA FINCOMBANK
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MOLDOVA VA PRIMI ÎNCĂ 42 MILIOANE DOLARI DE LA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂŢII ENERGETICE # Infotag
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12 decembrie 2022
16:30
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ A CRITICAT PROIECTUL DE POLITICĂ BUGETAR-FISCALĂ PENTRU 2023
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LA CHIȘINĂU ÎNCEPE FESTIVALUL FILMULUI CHINEZ
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MOLDOVA ŞI-A REDUS CU 55,5% CONSUMUL DE GAZ ÎN NOIEMBRIE
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SUSŢINĂTORII PARTIDULUI ŞOR AU PROTESTAT DE DIMINEAȚĂ ÎN FAŢA PARLAMENTULUI, CERÂND DEMISIA GUVERNULUI # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A CONFIRMAT CĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ ESTE O PRIORITATE PENTRU MOLDOVA # Infotag
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9 decembrie 2022
18:00
AUTORITĂȚILE JAPONEZE AU APROBAT PENTRU MOLDOVA UN SUPORT ÎN VALOARE DE 27 MILIOANE USD
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