Iarna grea face ravagii în Japonia: 17 morți și peste 90 de persoane rănite

18:10

Consiliul Audiovizualului (CA) a decis să inițieze un control în privința postului Cinema 1, după ce s-a aflat că acesta retransmite conținut local de la postul de televiziune cu licența de emisie suspendată, RTR-Moldova. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței din 23 decembrie, la propunerea membrului CA, Orest Dabija. El […]