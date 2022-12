VIDEO Colacul de salvare al RM – mai degrabă unirea cu România decât integrarea UE? Din PSDE: „Este formula mai scurtă”

11:40

„După un an greu, am ajuns în pragul luminatelor sărbători de Crăciun”. Așa începe mesajul de felicitare al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, adresat moldovenilor care sărbătoresc pe stil nou în ziua de duminică, 25 decembrie curent. A amintit în el subtil și de criza energetică și de războiul din Ucraina. „Craciunul e despre naștere […] Articolul Felicitarea Maiei Sandu de Crăciun, marcată de „un an greu”, criza energetică și de războiul din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.