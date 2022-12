FOTO Livadă cu fructe exotice, în Moldova. Cum doi soți au învățat să crească rodii, kaki și smochine în țara noastră 

13:00

Începând cu 1 ianuarie 2023, carburanții se vor scumpi. Marja specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se va mări cu 20 de bani. Motivul scumpirii benzinei și motorinei este generat inclusiv de creșterea cursului valutar și a prețului petrolului. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare […]