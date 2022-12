/VIDEO/ Mesajul Ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, cu prilejul sărbătorilor de iarnă

„Sărbătorile de la sfârșit de an sunt un prilej de reflecție și bucurie de întâlnire cu prietenii și cei dragi. Așteptăm cu nerăbdare noul an și vă dorim tuturor fericire, sănătate, și prosperitate! Vă dorim sărbători frumoase și un an nou fericit! La mulți ani!” este mesajul Ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, […] Acest articol /VIDEO/ Mesajul Ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon, cu prilejul sărbătorilor de iarnă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.

