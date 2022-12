R.Moldova, reacție la amenințările Moscovei: „Suntem o țară liberă și este decizia noastră cum să ne dezvoltăm”

19:20

Majorarea accizului la țigări este parte a politicii Ministerului Sănătății de a reduce numărul fumatorilor. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, în cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei. „Noi am avut o obligație prin Acordul de Asociere că în 2025 vom ajunge la 95 euro per 1000 de țigări. Noi am făcut tot posibilul pe parcursul a mai mulți ani să ne eschivăm de la acest traseu. Noi suntem țară cu statut de candidat UE, noi vrem în UE, avem...