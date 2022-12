(FOTO) Maia Sandu i-a oferit o monedă comemorativă cu „Pomul Vieții” solistului trupei „Okean Elzy“

09:20

Fostul șef „Roscosmos" Dmitri Rogozin, care a fost rănit în timp ce-și serba ziua de naștere într-un hotel din Donețk, va fi transportat la Moscova, întrucât medicii din Rostov-pe-Don consideră că politicianul are nevoie de o operație dificilă, informează Vedomosti. „Deocamdată Dmitri Olegovici nu a fost operat. Medicii din Rostov pe Don nu s-au încumetat […]