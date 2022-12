Maia Sandu, întrevedere cu liderul „Okean Elzî“: Rusia trebuie să plece din Ucraina

19:00

Sute de protestatari s-au luat la bătaie cu poliţiştii, în Paris, după atacul de azi, de la prânz, când un bărbat de 69 de ani a deschis focul într-o cafenea şi a ucis trei kurzi, scrie Digi24. Protestatarii, care sunt furioşi că autorităţile franceze nu le acordă suficientă protecţie kurzilor, au început să arunce cu pietre, steaguri şi jaloane rutiere în forţele de ordine. Angry Kurds clash with police in Paris after a suspected far right gunman killed four at a Kurdish cultural centre. pic.tw...