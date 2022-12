Locuitorii satului Șișcani, raionul Nisporeni, beneficiază de lumină pe străzi

09:10

Fostul prim-ministru Chiril Gaburici investește în domeniul energiei regenerabile. Ex-premierul a creat alături de partenerii săi patru parcuri de panouri fotovoltaive pe tot teritoriul Republicii Moldova. Gaburici spune că afacerea este una costisitoare și devine profitabilă abia la câțiva ani de la lansare. Ex-premierul spune că Republica Moldova ar trebui... The post De la politică la afaceri. Chiril Gaburici: Avem patru parcuri fotovoltaice appeared first on Portal de știri.