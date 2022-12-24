UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ

Infotag, 24 decembrie 2022 13:00

UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
13:00
UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ Infotag
UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ
13:00
​DOAR 53% DIN POPULAŢIA REGIUNII TRANSNISTRENE ESTE LA O VĂRSTĂ APTĂ DE MUNCĂ Infotag
​DOAR 53% DIN POPULAŢIA REGIUNII TRANSNISTRENE ESTE LA O VĂRSTĂ APTĂ DE MUNCĂ
13:00
LA BURSA MOLDOVEI, ACŢIUNILE A DOAR PATRU EMITENŢI SUNT PLASATE ÎN SECŢIUNEA COMERCIALĂ REGLEMENTATĂ Infotag
LA BURSA MOLDOVEI, ACŢIUNILE A DOAR PATRU EMITENŢI SUNT PLASATE ÎN SECŢIUNEA COMERCIALĂ REGLEMENTATĂ
13:00
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A ANUNŢAT NOI MĂSURI VIZÂND ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE A MOLDOVEI Infotag
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A ANUNŢAT NOI MĂSURI VIZÂND ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE A MOLDOVEI
Acum 24 ore
14:00
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI A LANSAT VINERI ÎN CIRCULAŢIE ȘASE NOI MONEDE COMEMORATIVE Infotag
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI A LANSAT VINERI ÎN CIRCULAŢIE ȘASE NOI MONEDE COMEMORATIVE
Ieri
17:00
AMBASADA JAPONIEI ESTE MULŢUMITĂ DE REZULTATELE PROIECTELOR DIN RAIOANELE FLOREŞTI ŞI REZINA Infotag
AMBASADA JAPONIEI ESTE MULŢUMITĂ DE REZULTATELE PROIECTELOR DIN RAIOANELE FLOREŞTI ŞI REZINA
17:00
FRACȚIUNEA DE OPOZIȚIE BCS BOICOTEAZĂ ŞEDINŢA PARLAMENTULUI ÎN SEMN DE PROTEST ÎMPOTRIVA SUSPENDĂRII EMISIEI A ȘASE POSTURI TV Infotag
FRACȚIUNEA DE OPOZIȚIE BCS BOICOTEAZĂ ŞEDINŢA PARLAMENTULUI ÎN SEMN DE PROTEST ÎMPOTRIVA SUSPENDĂRII EMISIEI A ȘASE POSTURI TV
13:30
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN: MOLDOVA TREBUIE VĂZUTĂ CA MEMBRĂ A FAMILIEI EUROPENE Infotag
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN: MOLDOVA TREBUIE VĂZUTĂ CA MEMBRĂ A FAMILIEI EUROPENE
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
​ÎN MOLDOVA VA FI CREATĂ O COMISIE NAȚIONALĂ PENTRU MONOPOL FISCAL Infotag
​ÎN MOLDOVA VA FI CREATĂ O COMISIE NAȚIONALĂ PENTRU MONOPOL FISCAL
16:00
FRANȚA I-A OFERIT MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DIN MOLDOVA 12 GENERATOARE MODERNE PENTRU GENERAREA ENERGIEI ELECTRICE Infotag
FRANȚA I-A OFERIT MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII DIN MOLDOVA 12 GENERATOARE MODERNE PENTRU GENERAREA ENERGIEI ELECTRICE
16:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A SALUTAT ADOPTAREA DE CĂTRE ROMÂNIA A BUGETULUI PENTRU CONSTRUIREA UNUI POD NOU PESTE PRUT Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU A SALUTAT ADOPTAREA DE CĂTRE ROMÂNIA A BUGETULUI PENTRU CONSTRUIREA UNUI POD NOU PESTE PRUT
15:30
​GUVERNUL A APROBAT MAI MULTE AMENDAMENTE LA POLITICA FISCALĂ PENTRU ANUL 2023 Infotag
​GUVERNUL A APROBAT MAI MULTE AMENDAMENTE LA POLITICA FISCALĂ PENTRU ANUL 2023
13:00
MINISTERUL ECONOMIEI VA LUA MĂSURI PENTRU SPORIREA CONCURENȚEI PE PIAȚA EXPORTULUI DE NUCI Infotag
MINISTERUL ECONOMIEI VA LUA MĂSURI PENTRU SPORIREA CONCURENȚEI PE PIAȚA EXPORTULUI DE NUCI
20 decembrie 2022
14:30
VICEPRIM-MINISTRUL OLEG SEREBRIAN NU CONSISERĂ POSIBILĂ RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL OLEG SEREBRIAN NU CONSISERĂ POSIBILĂ RELUAREA NEGOCIERILOR ÎN FORMATUL „5+2” PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
11:00
ATELIERUL DE CRĂCIUN A DEVENIT O TRADIȚIE FRUMOASĂ PENTRU FINCOMBANK Infotag
ATELIERUL DE CRĂCIUN A DEVENIT O TRADIȚIE FRUMOASĂ PENTRU FINCOMBANK
19 decembrie 2022
17:00
EXPERT: POLITICA BUGETARĂ PENTRU ANUL 2023 ESTE ORIENTATĂ SPRE CREȘTEREA VENITURILOR POPULAȚIEI Infotag
EXPERT: POLITICA BUGETARĂ PENTRU ANUL 2023 ESTE ORIENTATĂ SPRE CREȘTEREA VENITURILOR POPULAȚIEI
16:00
SUCURSALA MAIB SOROCA LA O NOUĂ ALTITUDINE: MAI MODERNĂ ȘI MAI COMODĂ Infotag
SUCURSALA MAIB SOROCA LA O NOUĂ ALTITUDINE: MAI MODERNĂ ȘI MAI COMODĂ
16:00
ÎN MOLDOVA VA FI SISTATĂ EMISIA A ȘASE CANALE TV PE PERIOADA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ Infotag
ÎN MOLDOVA VA FI SISTATĂ EMISIA A ȘASE CANALE TV PE PERIOADA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ
11:30
DAN MANOLESCU: CREȘTEREA COMERȚULUI ILICIT CU PRODUSE DE TUTUN, O PROVOCARE PENTRU ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA UE Infotag
DAN MANOLESCU: CREȘTEREA COMERȚULUI ILICIT CU PRODUSE DE TUTUN, O PROVOCARE PENTRU ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA UE
16 decembrie 2022
16:30
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII (BEI) A MAJORAT CU 100 MILIOANE EURO VALOAREA UNUI CREDIT PENTRU MOLDOVA Infotag
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII (BEI) A MAJORAT CU 100 MILIOANE EURO VALOAREA UNUI CREDIT PENTRU MOLDOVA
16:30
MARJA COMERCIALĂ PENTRU BENZINĂ ȘI MOTORINĂ A CRESCUT DE LA 2,62 LA 2,91 LEI PE LITRU Infotag
MARJA COMERCIALĂ PENTRU BENZINĂ ȘI MOTORINĂ A CRESCUT DE LA 2,62 LA 2,91 LEI PE LITRU
16:30
ȘEFUL MAEIE LA ZAGREB: MOLDOVA RĂMÂNE ÎNTR-O SITUAȚIE DIFICILĂ ȘI CONTINUĂ SĂ SE BAZEZE PE SPRIJINUL PARTENERILOR EUROPENI Infotag
ȘEFUL MAEIE LA ZAGREB: MOLDOVA RĂMÂNE ÎNTR-O SITUAȚIE DIFICILĂ ȘI CONTINUĂ SĂ SE BAZEZE PE SPRIJINUL PARTENERILOR EUROPENI
13:30
BUNDESTAGUL GERMANIEI A ADOPTAT O REZOLUȚIE ÎN SPRIJINUL REPUBLICII MOLDOVA Infotag
BUNDESTAGUL GERMANIEI A ADOPTAT O REZOLUȚIE ÎN SPRIJINUL REPUBLICII MOLDOVA
10:30
ANNA BJERDE: BANCA MONDIALĂ ESTE VA SPRIJINI ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
ANNA BJERDE: BANCA MONDIALĂ ESTE VA SPRIJINI ADERAREA MOLDOVEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
15 decembrie 2022
16:30
RUSSIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: MOLDOVAN AUTHORITIES ARE PICKING ON PEOPLE USING RUSSOPHOBIA Infotag
RUSSIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS: MOLDOVAN AUTHORITIES ARE PICKING ON PEOPLE USING RUSSOPHOBIA
16:30
PAS PARTY DEPUTY RADU MARIAN CONSIDERS MOLDOVAN EXTERNAL DEBT OF 39% OF GDP QUITE ACCEPTABLE Infotag
PAS PARTY DEPUTY RADU MARIAN CONSIDERS MOLDOVAN EXTERNAL DEBT OF 39% OF GDP QUITE ACCEPTABLE
16:30
PARLIAMENT APPROVES BILLS PERTAINING TO INTERACTION WITH GAGAUZIA’S ADMINISTRATIVE BODIES Infotag
PARLIAMENT APPROVES BILLS PERTAINING TO INTERACTION WITH GAGAUZIA’S ADMINISTRATIVE BODIES
16:30
FOR REALIZATION OF JOINT PROJECTS, LOCAL AUTHORITIES WILL BE UNITING IN ASSOCIATIONS – BILLS Infotag
FOR REALIZATION OF JOINT PROJECTS, LOCAL AUTHORITIES WILL BE UNITING IN ASSOCIATIONS – BILLS
16:00
AMBASADORULUI RUSIEI I-A FOST ÎNMÂNATĂ O NOTĂ DE PROTEST ÎN LEGĂTURĂ CU „OFENSELE ŞI RETORICA AGRESIVĂ” A REPREZENTANTULUI MINISTERULUI DE EXTERNE RUS LA ADRESA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU Infotag
AMBASADORULUI RUSIEI I-A FOST ÎNMÂNATĂ O NOTĂ DE PROTEST ÎN LEGĂTURĂ CU „OFENSELE ŞI RETORICA AGRESIVĂ” A REPREZENTANTULUI MINISTERULUI DE EXTERNE RUS LA ADRESA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU
16:00
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DISPUNĂ DE UN SISTEM MODERN DE APĂRARE ANTIAERIANĂ - NICU POPESCU Infotag
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DISPUNĂ DE UN SISTEM MODERN DE APĂRARE ANTIAERIANĂ - NICU POPESCU
16:00
MINISTERUL RUS DE EXTERNE: AUTORITĂȚILE MOLDOVEI INCITĂ OAMENII, FOLOSIND RUSOFOBIA Infotag
MINISTERUL RUS DE EXTERNE: AUTORITĂȚILE MOLDOVEI INCITĂ OAMENII, FOLOSIND RUSOFOBIA
16:00
DEPUTATUL RADU MARIAN CONSIDERĂ „REZONABILĂ” DATORIA EXTERNĂ A MOLDOVEI ÎN VALOARE DE 39% DIN PIB Infotag
DEPUTATUL RADU MARIAN CONSIDERĂ „REZONABILĂ” DATORIA EXTERNĂ A MOLDOVEI ÎN VALOARE DE 39% DIN PIB
14:30
FAMILIA ANASTASIEI FLOREA VA PETRECE CRĂCIUNUL ÎN LISABONA MULȚUMITĂ FINCOMBANK ȘI MASTERCARD Infotag
FAMILIA ANASTASIEI FLOREA VA PETRECE CRĂCIUNUL ÎN LISABONA MULȚUMITĂ FINCOMBANK ȘI MASTERCARD
14:00
MAIB A DESFĂȘURAT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) Infotag
MAIB A DESFĂȘURAT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)
11:30
STUDIU MASTERCARD: 64% DINTRE LOCUITORII MOLDOVEI SUNT PREGĂTIȚI SĂ TREACĂ ÎN TOTALITATE LA BANKING-UL DIGITAL Infotag
STUDIU MASTERCARD: 64% DINTRE LOCUITORII MOLDOVEI SUNT PREGĂTIȚI SĂ TREACĂ ÎN TOTALITATE LA BANKING-UL DIGITAL
10:00
STUDIU IPSOS: COMERȚUL ILEGAL CU ȚIGARETE ÎN REPUBLICA MOLDOVA S-A DUBLAT ÎN OCTOMBRIE 2022 Infotag
STUDIU IPSOS: COMERȚUL ILEGAL CU ȚIGARETE ÎN REPUBLICA MOLDOVA S-A DUBLAT ÎN OCTOMBRIE 2022
14 decembrie 2022
16:00
UE ÎI VA SPRIJINI PE PARTENERII ESTICI ÎN SFERA SECURITĂŢII Infotag
UE ÎI VA SPRIJINI PE PARTENERII ESTICI ÎN SFERA SECURITĂŢII
16:00
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR A CONFIRMAT PLECAREA DIN PARTID A DEPUTATULUI GAIK VARTANEAN Infotag
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR A CONFIRMAT PLECAREA DIN PARTID A DEPUTATULUI GAIK VARTANEAN
16:00
(VIDEO) ANTREPRENORUL DINU DRAGOMIR ȘI AFACEREA DE FAMILIE DIN SATUL ECHIMĂUȚI Infotag
(VIDEO) ANTREPRENORUL DINU DRAGOMIR ȘI AFACEREA DE FAMILIE DIN SATUL ECHIMĂUȚI
13 decembrie 2022
17:00
#INSPIRAŢIDESĂRBĂTORI |DESCHIDE DEPOZITUL PREMIUL DE LA FINCOMBANK Infotag
#INSPIRAŢIDESĂRBĂTORI |DESCHIDE DEPOZITUL PREMIUL DE LA FINCOMBANK
16:00
MOLDOVA VA PRIMI ÎNCĂ 42 MILIOANE DOLARI DE LA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂŢII ENERGETICE Infotag
MOLDOVA VA PRIMI ÎNCĂ 42 MILIOANE DOLARI DE LA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂŢII ENERGETICE
14:00
FORUMUL „LISTAREA PE O PIAȚĂ DE CAPITAL INTERNAȚIONALĂ” A ADUNAT PROFESIONIȘTI ȘI ANTREPRENORI INTERESAȚI DE LISTAREA LA BURSĂ Infotag
FORUMUL „LISTAREA PE O PIAȚĂ DE CAPITAL INTERNAȚIONALĂ” A ADUNAT PROFESIONIȘTI ȘI ANTREPRENORI INTERESAȚI DE LISTAREA LA BURSĂ
12 decembrie 2022
16:30
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ A CRITICAT PROIECTUL DE POLITICĂ BUGETAR-FISCALĂ PENTRU 2023 Infotag
OPOZIȚIA PARLAMENTARĂ A CRITICAT PROIECTUL DE POLITICĂ BUGETAR-FISCALĂ PENTRU 2023
13:30
LA CHIȘINĂU ÎNCEPE FESTIVALUL FILMULUI CHINEZ Infotag
LA CHIȘINĂU ÎNCEPE FESTIVALUL FILMULUI CHINEZ
13:30
MOLDOVA ŞI-A REDUS CU 55,5% CONSUMUL DE GAZ ÎN NOIEMBRIE Infotag
MOLDOVA ŞI-A REDUS CU 55,5% CONSUMUL DE GAZ ÎN NOIEMBRIE
13:30
BIROUL PENTRU REINTEGRARE PROMITE SĂ PROTEJEZE ÎN CONTINUARE DREPTURILE OMULUI, INCLUSIV ÎN TRANSNISTRIA Infotag
BIROUL PENTRU REINTEGRARE PROMITE SĂ PROTEJEZE ÎN CONTINUARE DREPTURILE OMULUI, INCLUSIV ÎN TRANSNISTRIA
13:30
SUSŢINĂTORII PARTIDULUI ŞOR AU PROTESTAT DE DIMINEAȚĂ ÎN FAŢA PARLAMENTULUI, CERÂND DEMISIA GUVERNULUI Infotag
SUSŢINĂTORII PARTIDULUI ŞOR AU PROTESTAT DE DIMINEAȚĂ ÎN FAŢA PARLAMENTULUI, CERÂND DEMISIA GUVERNULUI
13:30
PREŞEDINTELE MAIA SANDU A CONFIRMAT CĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ ESTE O PRIORITATE PENTRU MOLDOVA Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU A CONFIRMAT CĂ INTEGRAREA EUROPEANĂ ESTE O PRIORITATE PENTRU MOLDOVA
9 decembrie 2022
18:00
AUTORITĂȚILE JAPONEZE AU APROBAT PENTRU MOLDOVA UN SUPORT ÎN VALOARE DE 27 MILIOANE USD Infotag
AUTORITĂȚILE JAPONEZE AU APROBAT PENTRU MOLDOVA UN SUPORT ÎN VALOARE DE 27 MILIOANE USD
17:00
MINISTERUL JUSTIŢIEI A PREGĂTIT O VERSIUNE MOLDOVENEASCĂ A „LEGII MAGNITSKY” Infotag
MINISTERUL JUSTIŢIEI A PREGĂTIT O VERSIUNE MOLDOVENEASCĂ A „LEGII MAGNITSKY”
Mai multe ştiri
©2004—2022 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.