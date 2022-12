(VIDEO) Maia Sandu, la doi ani de la preluarea mandatului de președinte: „Le mulțumesc tuturor cetățenilor care au pus umărul pentru a face din Moldova un loc mai bun”

19:20

Redacția NewsMaker a fost apreciat cu premiul special în cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă pentru a decerna premiile „Jurnaliștii anului" 2022, pentru reflectarea amplă și corectă a situației refugiaților din Ucraina. Trofeul a fost ridicat de către corespondenta NM Daria Slobodcicova: „Acest an și în mod special începutul războiului a fost un eveniment […]