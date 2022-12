Președinta Republicii Moldova face, astăzi, doi ani de mandat: „Vom munci în continuare pentru o țară liberă și prosperă”

20:00

Masacrul din Bucea: Cea mai nouă și complexă investigație efectuată de până acum identifică autorii // VIDEO O investigație realizată de New York Times demolează politica Moscovei privind atrocitățile din Bucea. Potrivit reporterilor americani, asasinatele au făcut parte dintr-un efort bine gândit și sistematic de a asigura fără milă o rută spre Kiev. Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Reporterii de la The New York Times au petrecut luni întregi în Bucea, după retragerea forț...