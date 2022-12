Lansarea licitației publice pentru execuția lucrărilor de construcție a drumului M3 Chișinău – Comrat – Giugiulești – frontieră cu România

13:30

La centrul administrativ multifuncțional din or. Ștefan Vodă va fi reparat acoperișul și întreaga clădire – eficientizată energetic. „Acoperișul centrului curge, clădirea se deteriorează și aproape în fiecare an se fac reparații cosmetice, pentru reparație capitală-orașul nu are buget. Acum însă, din cadrul programului Satul European au fost alocați aproape 9 mln de lei pentru