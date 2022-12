DEZVĂLUIRI VIDEO: Acesta este planul de distrugere a credinței și a bisericii în Republica Moldova

08:10

Cele 27 de state membre ale UE au convenit joi seară să adopte noi sancţiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la războiul început de Moscova în Ucraina, au declarat pentru AFP mai multe surse diplomatice. Comisia Europeană a prezentat acest nou pachet de sancţiuni pe 7 decembrie, propunând adăugarea a 144 de persoane fizice şi 48 […] The post UE suspendă patru instituții media ruse acuzate că au participat la propaganda Kremlinului first appeared on NEXTA.