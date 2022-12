DOC // Constantin Botnari cere să fie scos de sub urmărirea penală: Sunt persecutat politic de către Maia Sandu și actuala guvernare

07:40

n funcția de membru al Consiliului de administrație al CNPF poate fi desemnată persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniile financiar, economic sau bancar, nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, stabilește Legea Nr. [...] Articolul Un vicepreședinte CNPF a fost numit în funcție contrar normei legale: Nu are o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniile financiar, economic sau bancar apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.