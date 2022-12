Maia Sandu a discutat cu omologul său german despre situația de securitate din regiune

17:00

Pe parcursul anului 2021 în municipiul Chișinău au fost create 2,9 mii întreprinderi noi, iar 3 mii au fost desființate. Cel puțin asta arată datele prezentate de Biroului Național de Statistică (BNS) privind demografia întreprinderilor, care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS în anul 2021. Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare […] The post Biroul Național de Statistică: În 2021 au fost desființate 3 mii de întreprinderi din Chișinău appeared first on NewsMaker.