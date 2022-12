Moldovagaz va furniza 166,5 mln metri cubi de gaze malului stâng al Nistrului

22:10

Un nou val de disponibilizări ar urma să afecteze în următorul trimestru producătorul american de vehicule electrice Tesla, a anunţat site-ul de ştiri Electrek, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres. De asemenea, Tesla va îngheţa angajările. Compania nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.... The post Tesla va îngheţa angajările şi va face concedieri în următorul trimestru appeared first on Portal de știri.