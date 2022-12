În R. Moldova, monedele virtuale vor fi reglementate prin lege

11:00

În Rusia, surprinzătoarea vizită la Washington a președintelui Volodimir Zelenski a provocat o ripostă dură și deseori furioasă, atât Kremlinul, cât și amfitrionii unor emisiuni de la televiziunea de stat considerând-o drept o batjocoritoare cascadorie de relații publice care demonstrează dependența Ucrainei de Statele Unite, scrie The New York Times. Joi, adresându-se reporterilor, purtătorul de […]