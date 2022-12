Peste 10.000 de noi morminte descoperite în zona Mariupol

18:00

Miniștrii de externe din Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia s-au deplasat luni la Kiev pentru a-și manifesta sprijinul pentru Ucraina, care se confruntă cu întreruperi masive de curent cauzate de atacurile ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene, informează Reuters. „Noi, miniștrii de externe ai Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei, Suediei, suntem astăzi la Kiev, pentru (a exprima) deplina solidaritate cu Ucraina", a scris șeful diplomației lituaniene pe Twitter. We, the Ministers of Foreign Affairs from , are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine. Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win! pic.twitter.com/6FpGT3aENM— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 28, 2022 "În pofida ploii de bombe și brutalității barbare a Rusiei, Ucraina va câștiga!", a scris ministrul lituanian, postând o fotografie cu oficiali în gara feroviară din Kiev, potrivit Agerpres.Cel mai recent bombardament intens al Rusiei, miercuri, a provocat cele mai mari pagube de la începutul conflictului, lăsând milioane de ucraineni fără lumină, apă sau căldură.Rusia susține că nu vizează populația civilă, iar Kremlinul a declarat că loviturile Moscovei asupra infrastructurii energetice sunt o consecință a refuzului Kievul de a negocia.