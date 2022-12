PSRM anunță că a exclus șase membri din rândurile partidului

09:20

Ziarul de Gardă constată că „2022 nu a fost un an simplu. A fost un an stresant, încercat de riscuri și provocări și pentru guvernare, și pentru guvernați. Crizele s-au ținut lanț, reformele au deraiat, prețurile și-au făcut de cap și au depășit orice așteptare, condiția de viață a populației a degradat, economia a cedat, stabilitatea politică și socială au intrat și ele în curbă. Și, totuși… Cu toate crizele și provocările, 2022 merită tratat cu mai multă indulgență, pentru că 2022 nu e doar un an al crizelor. Și nici doar al scumpirilor, ci și un an al păcii pentru R. Moldova, în condițiile în care, în vecinătatea noastră, Ucraina, de 300 de zile, este dominată de război, scrie editorialistul Petru Grozavu în Ziarul de Gardă. În opinia autorului, faptul că R. Moldova nu a fost atrasă în război e cel mai mare lucru pe care l-a reușit (fie și consiliată din afară) președinta Maia Sandu în acest 2022, în condițiile în care avem război la un pas de noi, deși provocări s-au făcut mai multe”.