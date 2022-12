DOC// Consilierii Primăriei Chișinău au semnat o declarație împotriva deciziei PAS de a lua spitalele din gestiunea municipalității

12:50

Stela Leucă a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern la propunerea ministrului Nicu Popescu. „Este consilieră în cabinetul viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Anterior a activat timp de mai mulți ani în SUA", a precizat Nicu Popescu.