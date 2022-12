Austria şi-a dat seama că blocarea aderării României la Schengen este o „greșeala capitală”. Cancelarul Nehammer „se va răzgândi în februarie”

14:00

Călătoria lui Volodimir Zelenski și întâlnirea cu omologul său american vor oferi ocazia de a explica situația reală din Ucraina, de ce arme are nevoie Kievul pentru a lupta împotriva Moscovei și de ce are nevoie de ele, a declarat Mihailo Podoleak, scrie The Guardian. „În primul rând, atât vizita în sine, cât și nivelul întâlnirilor …