„A avut, în sfârșit, parte de o multașteptată eliberare”. Dinu Plângău, despre decizia lui Andrei Nastase de a rămâne în CMC

Începând cu anul viitor, dobânzile ipotecare din cadrul programului de stat ipotecar preferențial „Prima Casă" pot crește cu circa 2% și va ajunge în medie la 14% pe an. Pe 21 decembrie, majoritatea băncilor din Republica Moldova au anunțat majorarea dobânzilor la creditele Prima Casă. Astfel, maib a spus că pentru Prima Casă, rata va […]