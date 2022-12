Dorin Chirtoacă a fost achitat în dosarul parcărilor cu plată

16:40

Conturile din Israel ale oligarhului pro-rus din R. Moldova Ilan Șor au fost înghețate de autoritățile de la Tel Aviv, au declarat pentru G4Media surse oficiale. „Toată presa, hrănită de Maia Sandu, a răspândit „generos” știrile false că mi-au fost blocate conturile în Israel. Tuturor acestor propagandiști mincinoși, declar cu toată responsabilitatea că NU AM […] Articolul Presa română: Conturile din Israel ale oligarhului fugar Ilan Șor au fost blocate. Șor: „Nu am și nu am avut niciodată conturi în Israel” apare prima dată în Vocea Basarabiei.