Vreme stabilă, prognozează meteorologii

11:40

Astrologic, există patru perioade în an, marcate de două solstiții și două echinocții. Ziua de 21 decembrie este cea mai scurtă, iar noaptea – cea mai lungă. După 21 decembrie, zilele încep să crească, câte puțin. Aproape în fiecare an, solstițiul are loc în aceeași zi, dar la ore diferite, în funcție de mișcarea de […] Articolul 21 decembrie – cea mai scurtă zi din an, cu cea mai lungă noapte apare prima dată în AgroTV.