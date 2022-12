Gata cu salariile în plic? Inspectoratul de Stat al Muncii va avea mai multe pârghii

14:00

Stela Leucă a fost numită în funcția de secretară de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrității Europene (MAEIE). Despre aceasta a informat ministrul de Externe, Nicu Popescu. „Sunt bucuros să anunț că echipa de la MAEIE va fi consolidată cu numirea în funcția de secretară de stat a doamnei Stela Leucă. Mult succes, Stela",