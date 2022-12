VIDEO. Din ce surse se informează regiunea transnistreană despre războiul din Ucraina? Canalele rusești

Agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei nu este mediatizată în niciun fel de către presa din stânga Nistrului. Nici la canalele TV și nici pe portalurile web de știri din regiune nu veți găsi informații despre mersul războiului sau imagini cu ororile din Bucea, Irpin sau Kherson. Media din regiune nu prezintă nici retorica progandei Kremlinului, […] The post VIDEO. Din ce surse se informează regiunea transnistreană despre războiul din Ucraina? Canalele rusești appeared first on Zona de Securitate.

