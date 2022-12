Argentina, triplă campioană mondială

13:50

În acest an moldovenii au cheltuit pentru produse alimentare cel puțin 45 de miliarde de lei, iar 15-20% din toate produsele procurate nu mai ajung să fie consumate. Sunt aruncate drept la lada de gunoi, scrie expertul Veaceslav Ioniță pe blogul său. „Aproximativ opt miliarde de lei cheltuiți pentru produsele alimentare, vor fi aruncați în […]