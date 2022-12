Zi tristă pentru guvernare…

11:00

Așa-zisa „lege Magnițki", pe care a elaborat-o Guvernul Gavrilița și care a scandalizat juriștii din țară, este o absurditate și nu are analogie în lumea civilizată. De această părere este președintele Partidului „ȘOR", Ilan Șor. El a declarat, în emisiunea „Tema" de la „Primul în Moldova", că nicio țară normală nu aplică sancțiuni în raport cu propriii [...]