Moscova, reacție la declarațiile directorului SIS, Alexandru Musteață: Chișinăul vrea să obțină sprijin financiar suplimentar de la Occident

10:10

O reclamă prin care Kremlinul încearcă să îi convingă pe ruși să se înroleze în armată pentru războiul din Ucraina a fost publicată și distribuită pe rețelele sociale. Aceasta prezintă un bătrân sărac, care nu mai are bani pentru mâncare, și care este „ajutat” în cele din urmă de nepotul său, după ce acesta semnează un contract cu armata, scrie Digi24. În spotul publicitar care are aproape două minute, apare un rus în vârstă care are probleme cu banii. Acesta renunță la o parte din alimentele pe...