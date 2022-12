Expert: Bugetul pentru 2023 nu țintește dezvoltarea țării, ci depășirea crizelor actuale

10:20

Solstiţiul de iarnă are loc la 21 decembrie, la ora 23 şi 38 minute. El este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui, transmite Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La data solstiţiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, … Articolul 21 decembrie, cea mai lungă noapte din an și începutul iernii astronomice apare prima dată în ZUGO.