”Bucătarul lui Putin” vrea să trimită pe frontul din Ucraina și femei recrutate din închisori

Veniturile Greciei generate de industria turismului în acest an vor ajunge la cel puţin 18 miliarde de euro, a anunțat Premierul grec, Kyriakos Mitsotak, în cadrul unui eveniment organizat la Atena. Potrivit sursei citate, Produsul Intern Brut al Greciei a înregistrat în acest an o creştere de 5,6%, graţie unei reveniri puternice a turismului după […] Articolul Turismul în Grecia! În acest an va obține venituri de cel puțin 18 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.