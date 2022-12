Cel mai optimist scenariu pentru Kiev: 10 ore pe zi cu electricitate, 14 fără

10:10

Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi din calendar, este prăznuit de către creștinii ortodocși de rit vechi în fiecare an la 19 decembrie. Supranumit „Făcătorul de minuni", numele Sfântului Nicolae este legat blajinitate, dărnicie și compasiune. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și a marinarilor.