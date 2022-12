Lisnevschi: Mass-media moldovenească trebuie să elaboreze o strategie pentru a se proteja

14:00

Joi, 15 decembrie, Parlamentul a adoptat în lectura a doua, mai multe modificări legislative care au scopul de a îmbunătăți mecanismele de protecție împotriva discriminării, transmite MOLDPRES. Inițiativa legislativă a fost elaborată în contextul Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și are scopul de a înlătura deficiențele cadrului [...] The post Adoptat de Parlament! Hărțuirea și victimizarea vor fi pedepsite contravențional appeared first on politics.md.