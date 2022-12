Falsul lui Dodon despre dosarele sale penale

Fostul președinte, Igor Dodon, minte atunci când declară că este anchetat penal în opt dosare. De fapt, acesta este vizat, în total, în patru cauze penale, dintre care două sunt trimise spre examinare în instanța de judecată. IGOR DODON, fost președinte al Republicii Moldova: Eu sunt de acord. Sunt bănuieli împotriva mea, ați deschis dosare […] The post Falsul lui Dodon despre dosarele sale penale appeared first on Cu Sens.

