Natalia Gavrilița la Ștefan Vodă: Vă sunt alături, pentru a realiza împreună obiectivul nostru primordial - integrarea europeană

Solstițiul de iarnă anual are loc la data de 21 decembrie, reprezentat prin cea mai lungă noapte din an și respectiv, cea mai scurtă zi. Astfel, de astăzi începe iarna astronomică, legată de mișcarea Pământului în jurul Soarelui. La data solstiţiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute. Începând de la această dată, până la 21 iunie 2023, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scă...