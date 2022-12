(FOTO) Franța a donat 12 generatoare electrice pentru spitalele din Republica Moldova

12:30

Doritorii de a vedea bradul prezidențial vor avea acces în clădirea Președinției Republicii Moldova începând de astăzi. Șefa statului Maia Sandu spune că pomul de Crăciun de la Președinție va fi deschis pentru toți doritorii. „Luni seara, alături de colegii din administrația prezidențială și copiii lor, am aprins luminițele pomului de Crăciun de la Președinție, […]