Gradul de siguranță a populației va fi sporit. Ce modificări prevede programul de ordine și securitate pentru următorii 3 ani

O adolescentă de 15 ani din România, ale cărei mâini au fost amputate într-un grav accident rutier, a fost operată de medici, care i-au replantat brațele. După o intervenție de 20 de ore, medicii spun că fata are șanse să se recupereze complet. Aceasta și-a mișcat deja degetele de la o mână, informează Digi24. Revenirea […] The post Medicii i-au replantat unei adolescente mâinile amputate: „Deja mișcă degetele. Este extraordinar!” appeared first on NewsMaker.