Comisia de la Veneția a avizat pozitiv reforma Curții Supreme de Justiție

11:40

În cadrul unui interviu pentru www.curentul.md, Viorel Godea, Director general al companiei „Lagmar-Impex”, a vorbit despre rezultatele înregistrate în 2022, dar şi despre planurile de viitor şi aşteptări. C: Dle Godea, se apropie de final anul 2022. Cum a fost acest an pentru domeniul construcţiilor? V.G.: Cu siguranţă, nu a fost un an uşor şi acest lucru […]